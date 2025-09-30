تعليق مثير من مالك إيفونا لاعب الأهلي السابق بعد فوز الأهلي على الزمالك

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق فوزا هاما على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس ببطولة الدوري المصري.

وحقق المارد الأحمر فوزه الثالث تواليا ببطولة الدوري المصري خلال الموسم الحالي، بعدما حقق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري.

ورفع المارد الأحمر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد الزمالك عند النقطة رقم 17 في المركز الأول بجدول الترتيب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز الأهلي على الزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على الزمالك في الدوري، بمطالعة الألبوم أعلاه:

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره كهرباء الإسماعيلية، يوم السبت المقبل الموافق 4 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.