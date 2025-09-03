9 سنوات زواج وخيانة.. 25 صورة ترصد علاقة حمدي النقاز وزوجته قبل الطلاق

أعلنت "ميرفا"، زوجة التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، انفصالهما بعد زواج دام لأكثر من 9 سنوات.

وكتبت ميرفا عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله الذي يُظهر لنا الحقائق ولو بعد حين. اليوم، أعلن انفصالي رسميًا. بعض النهايات لا تستحق حتى دمعة، والحمد لله إنها جاءت في وقتها. الطلاق ليس نهاية، هو بداية جديدة لشخص لا يستحق أن يكون في حياتي. شكرًا على الخيانة، كانت أفضل هدية لأرى الحقيقة."

قصة حب ميرفا وحمدي النقاز

تزوج حمدي النقاز وميرفا عام 2016، خلال وجوده في النجم الساحلي التونسي، وبعد عامين، انتقلا إلى مصر للانضمام إلى الزمالك.

وظهرت ميرفا مع حمدي النقاز في جميع المناسبات، أبرزها تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية 2019.

ورغم رحيل اللاعب عن الزمالك، ومن بعده الإسماعيلي، إلا أنهما لم يغادرا مصر واستقرا فيها، كما أن ابنة زوجته، لمار، تلعب كرة القدم في صفوف ناشئي زد.

وفي أكتوبر عام 2020، رُزقا بطفلهما الأول والوحيد، ركان، وكتب النقاز عبر "إنستجرام": "اللهم لك الحمد والشكر، رزقني الله بـ راكان. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله بمولود، أسأل الله أن يبارك فيه وعليه، وأن يرزقنا بره، ويجعله من مواليد السعادة وحُفاظ كتابه الكريم."

ليس الانفصال الأول

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي ينفصل فيها النقاز وزوجته، ففي عام 2022، كتبت ميرفا على "إنستجرام": "لم تعد تربطني أي علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، بالمدعو حمدي النقاز، وسوف أعلن انفصالي رسميًا في الأيام القليلة القادمة."

وانتشرت أنباء عن طلاقهما بعد هذا المنشور، إلا أن النقاز نشر صورتهما عبر "إنستجرام"، فيما شاركت زوجته صورًا أخرى.

