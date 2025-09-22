أشاد خالد الغندور نجم منتخب ونادي الزمالك السابق، بقائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، واصفا إياه بأنه مثل الأهرامات.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "محمد صلاح ليس أسطورة، فقد تخطى هذه المرحلة وأصبح هرم من أهرامات مصر والوطن العربي".

ويترقب كل عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي بشكل خاص، حفل الكرة الذهبية اليوم، المقرر إقامته في تمام الساعة التاسعة مساءً، على مسرح "شاتليه" بفرنسا.

والجدير بالذكر أن النجم المصري، قدم موسما رائعا رفقة الريدز، خلال الموسم الماضي، نجح خلاله في التتويج رفقة الريدز بلقب البريميرليج، بالإضافة إلى حصده العديد من الجوائز الفردية، مثل هداف البريميرليج وأفضل لاعب في الموسم.

ويطمح الجمهور العربي، في مشاهدة النجم المصري على مسرح "شاتليه" اليوم، متوجا بجائزة الكرة الذهبية، كأول لاعب عربي في التاريخ يتوج بالجائزة.

