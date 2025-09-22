مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

0 0
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"ليس أسطورة".. تعليق مثير من خالد الغندور عن محمد صلاح قبل حفل الكرة الذهبية

كتب - يوسف محمد:

06:05 م 22/09/2025
أشاد خالد الغندور نجم منتخب ونادي الزمالك السابق، بقائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، واصفا إياه بأنه مثل الأهرامات.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "محمد صلاح ليس أسطورة، فقد تخطى هذه المرحلة وأصبح هرم من أهرامات مصر والوطن العربي".

ويترقب كل عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي بشكل خاص، حفل الكرة الذهبية اليوم، المقرر إقامته في تمام الساعة التاسعة مساءً، على مسرح "شاتليه" بفرنسا.

والجدير بالذكر أن النجم المصري، قدم موسما رائعا رفقة الريدز، خلال الموسم الماضي، نجح خلاله في التتويج رفقة الريدز بلقب البريميرليج، بالإضافة إلى حصده العديد من الجوائز الفردية، مثل هداف البريميرليج وأفضل لاعب في الموسم.

ويطمح الجمهور العربي، في مشاهدة النجم المصري على مسرح "شاتليه" اليوم، متوجا بجائزة الكرة الذهبية، كأول لاعب عربي في التاريخ يتوج بالجائزة.

