الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

"قصص متفوتكش".. تصاعد أزمة أرض الزمالك.. وحفل الكرة الذهبية

11:17 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
    مستندات شاحنة ملاعب أرض الزمالك في أكتوبر
    مستندات شاحنة ملاعب أرض الزمالك في أكتوبر
    حسن شاكوش سراج منير قالي إنت اللي ينفع تغني لمصر.. وعمر كمال يسخر منه
    أحمد السقا
    أحمد فهمي في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
    عائلة محمد صلاح
    عائلة محمد صلاح
    عائلة محمد صلاح
    عائلة محمد صلاح
    محمد صلاح
    احتفال محمد صلاح وجرافينبيرش (2)
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
    احتفال محمد صلاح وجرافينبيرش (3)
    علم فلسطين (1) (1)
    علم فلسطين (3) (1)
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز (2)
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز (3)
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز (5)
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز (8)
    علم فلسطين (4) (1)
    علم فلسطين (2) (1)
شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها تصاعد أزمة أرض الزمالك في أكتوبر، وحفل الكرة الذهبية 2025.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"22 طن في ميناء الإسكندرية".. أزمة أرض الزمالك في أكتوبر تتصاعد.. ما القصة؟

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وصول الشحنة الخاصة بالملاعب التي كان مقررا تركيبها في فرع النادي الثاني في أرض مدينة أكتوبر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بينهم مهاجم الأهلي الذي احترف بأوروبا".. لاعبون مصريون تركوا كرة القدم وأصبحوا نجومًا في السينما

في عالم الرياضة، كثير من اللاعبين يبدؤون رحلتهم بشغف كبير وحب عميق لكرة القدم، حيث يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق النجاح على المستطيل الأخضر، لكن هناك فئة مميزة من هؤلاء الرياضيين الذين قرروا فيما بعد أن يحلقوا في سماء مختلفة، ليست الملعب بل عالم الفن والأضواء، تركوا كرة القدم وراءهم ليخوضوا تجارب جديدة في التمثيل والغناء، مستفيدين من الشهرة التي اكتسبوها وأسلوبهم الخاص في التعبير عن أنفسهم بطرق أخرى، هؤلاء النجوم أثبتوا أن الشغف يمكن أن يأخذ الإنسان في مسارات متنوعة، وأن المواهب لا تقتصر على مجال واحد فقط.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"لا يفارقوه في اللحظات الهامة".. فيديو يكشف كواليس تواجد عائلة محمد صلاح بمباراة ليفربول وإيفرتون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله عائلة محمد صلاح في شوارع إنجلترا، أمس السبت، أثناء خروجهم من ملعب المباراة التي جمعت ليفربول بإيفرتون.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"الظهور السادس".. ما هو ترتيب محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية خلال السنوات الماضية؟

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق، حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، المقرر انطلاقه اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً على مسرح "شاتليه" بفرنسا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"دعم فلسطين".. لقطة مميزة في مباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الإسباني

لا يزال الدعم العالمي للقضية الفلسطينية متواصل، بشكل خاص داخل ملاعب كرة القدم، ضد ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، من هجمات عدوانية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبل حفل اليوم.. الفائزون بالكرة الذهبية آخر 10 أعوام

يغيب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن المرشحين لحصد الكرة الذهبية للمرة الثانية على التوالي منذ عام 2003.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

6 للرجال ومثلها للسيدات.. الجوائز المقدمة في حفل الكرة الذهبية 2025

تُقدم 13 جائزة خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "البالون دور" 2025، التي تقام مساء اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"13 جائزة وموقف صلاح".. كل ما تريد معرفته عن الكرة الذهبية الموعد والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم في العالم اليوم الإثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس وتحديدا مسرح شاتليه، من أجل التعرف إلى الفائز بالكرة الذهبية 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ماذا يحصد الفائز بجائزة الكرة الذهبية؟

ساعات تفصلنا عن انطلاق حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "البالون دور" 2025، حيث ينطلق الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بالألعاب النارية.. استقبال قوي من الجماهير لأهلي جدة قبل مواجهة بيراميدز (فيديو وصور)

حرصت جماهير نادي أهلي جدة السعودي على دعم لاعبي الفريق قبل مواجهة فريق بيراميدز في الجولة الثانية "كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي" من بطولة الإنتركونتيننتال 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

