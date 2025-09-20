شيكابالا يظهر في كتاب خارجي للمرحلة الإعدادية.. ما القصة؟‎

"بتمنى الموت".. رسالة قوية من زوجة إبراهيم شيكا

بعد ظهور شيكابالا في كتاب خارجي.. لاعبون ظهروا في مناهج وامتحانات تعليمية

كتبت-هند عواد:

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها هجو جماهير الأهلي على تريزيجيه، ورسالة من زوجة إبراهيم شيكا.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

أول قرار من الخطيب بعد موافقة الجمعية العمومية للأهلي على تعديلات اللائحة

يستعد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى مغادرة مصر والسفر إلى المملكة العربية السعودية في الساعات الأولى من صباح يوم غد السبت.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"ولا حد بيهمنا".. أول ظهور لـ زيزو بعد فوز الأهلي على سيراميكا (صورة)

شارك معتز صديق أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة جديدة معه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"منصب جديد لسيد عبدالحفيظ".. مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأت عن هيكلة مجلس إدارة الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبدالهادي، عن مفاجأت بخصوص إعادة هيكلة مجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد قرار الخطيب بعدم خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه.. ورد غير متوقع من اللاعب (فيديو)

وجهت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، رسالة قوية إلى محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول بالقلعة الحمراء، قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ضربة قوية للأهلي قبل مباراة حرس الحدود

تعرض فريق الأهلي لضربة قوية خلال مباراة سيراميكا كليوباترا التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في الدوري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"الحكام والاحتواء".. تعليق مثير للجدل من نجم الزمالك السابق بعد فوز الأهلي على سيراميكا

أثار أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، حالة واسعة من الجدل بتعليقه بعد فوز الأهلي على حساب سيراميكا كليوباترا ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"اعتذار تريزيجيه وأزمة صحية".. ما لم تشاهده في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري

شهدت مباراة النادي الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا أمس الجمعة بالدوري المصري، والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بهدف دون مقابل، العديد من الأحداث المثيرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بتمنى الموت".. رسالة قوية من زوجة إبراهيم شيكا

نشرت هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك الأسبق، رسالة قوية وغامضة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور وإنستجرام.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اقرأ أيضًا:

9 أشقاء وحلم الدوري الممتاز.. هيثم فواز بائع ذرة بدرجة لاعب كرة قدم

بعد ظهور شيكابالا في كتاب خارجي.. لاعبون ظهروا في مناهج وامتحانات تعليمية

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة