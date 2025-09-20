9 أشقاء وحلم الدوري الممتاز.. هيثم فواز بائع ذرة بدرجة لاعب كرة قدم

شيكابالا يظهر في كتاب خارجي للمرحلة الإعدادية.. ما القصة؟‎

بعد ظهور شيكابالا في كتاب خارجي.. لاعبون ظهروا في مناهج وامتحانات تعليمية

كتب - محمد القرش:

تحقيق الأحلام ليس بالأمر السهل وربما لا تصل إليها أبدا لتظل "أحلام"، لكن السعي إليها وبذل أقصى مجهود، يضمن للإنسان حمايته من ضميره طوال الحياة.

ويُعد الوصول إلى النجومية في لعبة كرة القدم حلم غالبية أطفال العالم، حيث يعي الطفل على الحياة ليرى لاعبي كرة القدم يحظون بالكثير من الاحترام، ويحصلون على الكثير من المال والشهرة، ودائما ما يستعرضون حياتهم الزهيدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الرحلة من الصعيد إلى طنطا

واحد من هؤلاء الأطفال الذي دائما ما يسعون إلى حلم نجومية كرة القدم، هيثم فواز الذي وّلد في مركز الغنايم بمحافظة أسيوط بعام 2003.

وروى ابن محافظة أسيوط "لمصراوي" كيف يسعى نحو حلمه، والعقبات التي تقف أمامه دائما، تحديدا إنه ولد لـ 9 أشقاء.

بدأ هيثم حكايته مع كرة القدم في الحواري المصرية، وعندما تم الـ16 عاما اضطر للسفر إلى محافظة طنطا من أجل العمل ومساعدة والده في تحمل مصاريف باقي أشقائه.

عرض يتحول إلى حلم

أثناء عمل صاحب الـ22 عاما على عربة الذرة تلقى عرضا للانضمام لإحدى الأكاديميات في طنطا، وسريعا ما انضم إلى نادي الدلتا الذي قضى في صفوفه عامين مع فريق الناشئين.

وبعد تألقه مع فريق الناشئين بالدلتا، تلقى عرضا رسميا من نادي قحافة ليستقر معهم، حيث قضى سنتين في الناشئين، و3 أعوام مع الفريق الأول حتى الآن.

صعاب يومية

وعن الصعاب التي يواجهها في مسيرته نحو حلمه، أكد هيثم اضطراره للعمل في حرفة أخرى من أجل استكمال مشواره في كرة القدم.

ويبدأ يومه عندما يستيقظ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، ذاهبا لشراء وتحضير الذرة قبل أن يتوجه إلى تدريبات فريقه التي تبدأ في تمام الساعة السادسة وتنهى قرابة المغرب.

وفورا يتجه ابن الصعيد إلى عربة الذرة لشواء بعضها وبيعها وكسب لقمة عيشه هو وأسرته، ليعود إلى بيته الساعة 2 بعد منتصف الليل، بعد أن يقضي ساعة مع أصدقائه.

تحمل مصاريف 9 أفراد

أكد هيثم على اضطراره للعمل بجانب كرة القدم، بسبب المشاركة في مصاريف أشقائه الـ9 (5 أولاد، و5 بنات)، حيث يقضي 11 شهرا يعمل في طنطا، ثم يحصل على راحة لمدة شهر واحد في الصعيد.

وترتيب لاعب نادي قحافة صاحب الـ22 عاما، السابع بين إخوته، (3 سنوات، 9 سنوات، 11 سنة، 13 سنة، 16 سنة، 19 سنة، 22 سنة، 23 سنة، 24 سنة، 26 سنة).

قلة الوقت في يوم لاعب كرة القدم، تدفعه إلى تأدية بعض التدريبات في المنزل، عوضا عن الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية (الجيم).

واختتم أبن محافظة أسيوط أن حلمه اللعب في الدوري المصري الممتاز، موضحا إرادته لإعانة أهله على الشقاء الذي رأوه في الحياة.