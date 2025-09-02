كتبت-هند عواد:

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر الفائز بكأس العالم للأطفال بلا مأوى، عن موقف إنساني من محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق.

وقال أحمد حسن في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أنا ومصطفى (شيكا) قادة لمنتخب مصر، والأمور بيننا جيدة، لكنه عانى كثيرًا، وحياته لم تكن سهلة، فالفريق كله ظروفه صعبة."

واختتم: "شيكا ربنا كرمه، وأمنية حياته كانت إنه يشوف شيكابالا، لاعب الزمالك، ويتصور معاه. وبالفعل تواصل معاه، وشيكابالا قاله إنه هيستضيف المنتخب كله."

