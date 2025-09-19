كتب - محمد عبد السلام:

رغم تغيّر الأجيال وتبدل الوجوه بين نجوم الفن ونجوم الكرة، تبقى الصداقة التي تجمعهم ثابتة لا تتغير، بل تزداد قوة مع مرور الوقت.

من زمن صالح سليم وعمر الشريف، إلى إمام عاشور وأحمد فتوح وعصام صاصا، ظلّت العلاقة بين الفن والرياضة قائمة على الود والاحترام المتبادل، تعكسها المواقف والمناسبات التي تجمع الطرفين جيلاً بعد جيل.

فكثير من نجوم الفن لا يكتفون بمتابعة المباريات من المدرجات، بل ينسجون علاقات صداقة وثيقة مع اللاعبين الذين يشجعونهم، والعكس صحيح، إذ نجد عدداً من الرياضيين يرتبطون بعلاقات قوية مع فنانين، ويحرصون على دعمهم في أعمالهم الفنية.

فيما يلي أبرز الصداقات التي جمعت نجوم الرياضة بنجوم الفن، لتؤكد أن المحبة الحقيقية تتجاوز حدود التخصصات والمجالات.

صالح سليم وعمر الشريف وعادل إمام

المايسترو الراحل صالح سليم، لم يكن مجرد نجم كرة، بل كان أيقونة تتجاوز حدود الملاعب، وقد تفوّق في شعبيته على كثير من نجوم السينما، خاصة في فترات تألقه، علاقته المميزة مع النجم العالمي عمر الشريف لم تكن مصادفة، فكلاهما نشأ في بيئة أرستقراطية، ما خلق بينهما انسجامًا وتفاهمًا عميقًا.

كما جمعته صداقة قوية بالفنان الكبير عادل إمام، واستمرت هذه العلاقة لعقود، واتسمت بالاحترام المتبادل والدعم في مختلف المحطات، لتكون مثالًا حقيقيًا على عمق الصداقة بين نجم رياضي وفنان جماهيري.

أحمد السقا فنان قريب من قلوب الرياضيين

الفنان أحمد السقا، من أكثر نجوم الفن ارتباطًا بعالم الرياضة، ليس فقط كمشجع، بل كصديق مقرب للعديد من اللاعبين، فقد نشر في إحدى المرات صورة جمعته بالنجم المصري محمد النني، أثناء تواجده في أرسنال، بجانب الفنان شريف منير، ما عكس روح الود والاحترام المتبادل بينهم.

كما تربطه صداقات قوية بعدد من نجوم الكرة مثل أحمد حسن وأمير عزمي مجاهد، ويشاركهم بانتظام في مباريات كرة خماسية، مما يعكس العلاقة الدافئة التي تجمعه بعالم المستطيل الأخضر.

أوس أوس وباسم مرسي وفيديو كوميدي قديم توثق الصداقة

وفي مشهد طريف ومميز، ظهر الفنان الكوميدي محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، في فيديو ساخر قديم عبر تطبيق "تيك توك" مع اللاعب باسم مرسي.

هذا الفيديو عكس بطريقة مرحة عمق الصداقة بينهما، وأظهر كيف يمكن أن تتحول العلاقات بين نجوم الفن والرياضة إلى لحظات خفيفة الظل تدخل السرور إلى قلوب المتابعين.

إمام عاشور مع مغني المهرجانات عصام صاصا

وظهر أيضا إمام عاشور نجم النادي الأهلي الحالي فيديو له وهو يقضي إجازته الصيفية، وكان إمام يلعب الكرة داخل فيلته مع عصام صاصا مغني المهرجانات، الذي تجمع بينهما صداقة قوية ظهرت في العديد من الصور والفيديوهات.

محمد صلاح.. نجم الكرة وصديق النجوم

لا يمكن الحديث عن علاقة نجوم الفن بنجوم الرياضة دون التوقف عند النجم العالمي محمد صلاح، الذي لم تُضِف إليه الشهرة فقط أرقامًا قياسية داخل الملاعب، بل منحته مكانة خاصة في قلوب عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب، وقد ظهر صلاح في صور ومناسبات جمعت بينه وبين العديد من نجوم الفن الذين تربطه بهم علاقة صداقة وتقدير متبادل.

من أبرز هؤلاء الفنانين يوسف الشريف، المعروف بميوله الرياضية وحرصه على دعم صلاح دومًا، والفنانة القديرة يسرا التي عبّرت عن فخرها بنجاحه العالمي، إلى جانب كل من حسن الرداد، ومحمد رمضان الذي التقى بصلاح في مناسبات خاصة، وأحمد فهمي المعروف بشغفه الكبير بكرة القدم وعلاقاته الوطيدة بعدد من اللاعبين.

تبقى الصداقة بين نجوم الفن ونجوم الرياضة علاقة إنسانية نادرة، تتجاوز المصالح والظهور الإعلامي، لتجسد روحًا من الود والدعم المتبادل، إنها صداقة أزلية، تُثبت أن النجومية الحقيقية لا تقتصر على المجال، بل تُبنى على القيم والمواقف والقلوب الصافية.

اقرأ أيضًا:

"زوجها طبيب".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة بطلة الاسكواش نور الشربيني

محمد صلاح والنني وميدو .. ما هي مهن زوجات أبرز نجوم كرة القدم المصريين؟