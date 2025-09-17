"عمري ما ندمت على قرار".. زوجة النني الأولي تثير الجدل برسالة غامضة في

كتب - يوسف محمد:

في لفتة طيبة حرص نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق أحمد حسن، على تنظيم حفل توزيع جوائز حفظة القرآن الكريم اليوم، بمسقط رأسه بمحافظة المنيا بحضور عدد من نجوم الرياضة.

واعتاد أحمد حسن على إقامة هذا الحفل، بشكل سنوي لتكريم حفظة القرآن الكريم في مسقط رأسه بمركز مغاغة محافظة المنيا، يقوم بتقديم العديد من الجوائز الكبيرة للمتفوقين.

وحرص الثنائي عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، سيف زاهر مقدم البرامج على حضور حفل تكريم حفظة القرآن الكريم الذي أقيم اليوم.

ويذكر أن أحمد حسن، اعتاد على إقامة هذا الحفل السنوي منذ أكثر من 20 عاما، كما أنه أعرب في تصريحات صحفية عدة من قبل بأن هذا اليوم يمثل أحد أفضل الأيام في حياته.

