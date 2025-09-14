كتب - نهى خورشيد

وجه المستشار أحمد جلال إبراهيم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، رسالة خاصة بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب، أثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"من لا يشكر الناس لا يشكر الله، الحمد لله والشكر لله أولاً وأخيراً، ثم خالص الشكر والاحترام لكل أحبائي وأصدقائي وزملائي الذين شملوني بعطفهم، وبالسؤال عني وعن صحتي بعد إجرائي لعملية كبيرة في القلب".

وتابع حديثه قائلا:"أشكر زوجتي التي تساندني دائماً، والتي أتعبها كثيراً أثناء مرضي، كما أتقدم بالشكر الكبير لأخي وصديقي الدكتور يوسف أمين فهمي، أخصائي القلب بمستشفى السعودي الألماني، الذي بفضل الله وحده قام بإنقاذي في اللحظات الحرجة للمرة الثانية وساندني في هذه المحنة المرضية".

وأتم حديثه قائلاً:"دعاؤكم لي تاج على رأسي، وأخيراً أحمد الله على كل نعمة، وآخر دعائي أن الحمد لله رب العالمين".