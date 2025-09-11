مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:45

لوريان

جميع المباريات

الترسانة يحقق فوزه الأول بدوري المحترفين على حساب الداخلية

11:34 م الخميس 11 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي- محمد عبدالسلام :

حقق فريق الترسانة بقيادة مدربه عطية السيد، الفوز الأول له مساء اليوم الخميس، بمسابقة دوري القسم الثاني "المحترفين، وذلك على حساب فريق الداخلية.

وفاز فريق الترسانة بهدف نظيف سجله اللاعب رضا حسن من زمن الشوط الأول، ليحقق فوزه الأول بالمسابقة.

بهذا الفوز حصد الشواكيش أول ثلاث نقاط، ليصل للنقطة الخامسة في المركز التاسع.

وأكد عطية السيد في تصريحاته، أنه كان يستحق الفوز في مباراتي المنصورة والقناة ولكن الحظ لم يحالفنا، والمستوى الذي ظهر عليه الفريق في لقاء اليوم هو مستوانا الحقيقي.

مباراة الترسانة والداخلية نتيجة مباراة الترسانة والداخلية دروي المحترفين فريق الترسانة
