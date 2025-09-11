الترسانة يحقق فوزه الأول بدوري المحترفين على حساب الداخلية

كتب- محمد عبدالهادي- محمد عبدالسلام :

حقق فريق الترسانة بقيادة مدربه عطية السيد، الفوز الأول له مساء اليوم الخميس، بمسابقة دوري القسم الثاني "المحترفين، وذلك على حساب فريق الداخلية.

وفاز فريق الترسانة بهدف نظيف سجله اللاعب رضا حسن من زمن الشوط الأول، ليحقق فوزه الأول بالمسابقة.

بهذا الفوز حصد الشواكيش أول ثلاث نقاط، ليصل للنقطة الخامسة في المركز التاسع.

وأكد عطية السيد في تصريحاته، أنه كان يستحق الفوز في مباراتي المنصورة والقناة ولكن الحظ لم يحالفنا، والمستوى الذي ظهر عليه الفريق في لقاء اليوم هو مستوانا الحقيقي.