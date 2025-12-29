مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

2 3
18:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

0 0
18:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

0 0
21:00

مالي

10 صور لاحتفال جورجينا وكريستيانو رونالدو بجائزة جلوب سوكر

كتب : مصراوي

08:34 م 29/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جورجينا (2)
  • عرض 10 صورة
    جورجينا (1)
  • عرض 10 صورة
    جورجينا وكريستيانو
  • عرض 10 صورة
    جورجينا وكريستيانو جونيور
  • عرض 10 صورة
    جورجينا (4)
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو جونيور
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو وجورجينا وابنه
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 10 صورة
    جورجينا

شاركت جورجينا رودريجز صورا من تتويج خطيبها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة جلوب سوكر2025 وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

احتفال كريستيانو رونالدو وجورجينا بجائزة جلوب سوكر

وظهر في الصور نجل النجم البرتغالي كريستيانو جونيور.

وعلقت جورجينا: "من حفل جلوب سوكر مع أحبائي".

وتوج كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الحالي، بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط في حفل أقيم بمدينة دبي في الإمارات.

وعلق رونالدو في كلمته بالحفل: "ما زلت شغوفا، وأطمح إلى الوصول لتسجيل 1000 هدف، وأتمنى ألا أتعرض للإصابة لأحقق طموحي".

وتوج رونالدو بالجائزة للمرة الثالثة على التوالي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جورجينا وكريستيانو كريستيانو جونيور جلوب سوكر صور جورجينا جورجينا رودريغز

جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

