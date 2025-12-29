10 صور لاحتفال جورجينا وكريستيانو رونالدو بجائزة جلوب سوكر

"حاصلة على ماجستير في الذكاء الاصطناعي".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة

شاركت جورجينا رودريجز صورا من تتويج خطيبها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة جلوب سوكر2025 وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

احتفال كريستيانو رونالدو وجورجينا بجائزة جلوب سوكر

وظهر في الصور نجل النجم البرتغالي كريستيانو جونيور.

وعلقت جورجينا: "من حفل جلوب سوكر مع أحبائي".

وتوج كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الحالي، بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط في حفل أقيم بمدينة دبي في الإمارات.

وعلق رونالدو في كلمته بالحفل: "ما زلت شغوفا، وأطمح إلى الوصول لتسجيل 1000 هدف، وأتمنى ألا أتعرض للإصابة لأحقق طموحي".

وتوج رونالدو بالجائزة للمرة الثالثة على التوالي