كتب - يوسف حمد:

أكد حسام غالي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة المارد الأحمر الحالي، أن موقف أبو تريكة السياسي جعله يفقد الكثير من جماهيريته داخل مصر.

وقال غالي في تصريحات عبر بودكاست "G.Talks": "أبو تريكة نجم كبير وشخصية محترمة جدا، مؤدب عمري ما شفت منه أي حاجة سيئة خلال تواجدنا معا، غير انتمائه السياسي".

وأضاف: "انتماء أبو تريكة السياسي خسره الكثير من الأمور، منها خسارة جمهور كبير من محبيه ولكنه شخص لم أرى منه أي شئ سيئ في حياتي".

ويذكر أن محمد أبو تريكة، يتواجد حاليا في قطر، حيث يعمل محللا فنيا لمختلف مباريات كرة القدم، في شبكة قنوات "بي إن سبورت".

