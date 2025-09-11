كتب - نهى خورشيد

أثار محمود عبدالرزاق شيكابالا نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، تساؤل محبيه ومتابعيه حول حقيقة مشاركته في السباق الرمضاني المقبل 2026.

ونشر شيكابالا عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعه مع الفنان مصطفي غريب من أحد المباريات مع تعليق:"رمضان 2026".

كان شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي بنهاية الموسم الرياضي الماضي، ليقرر مجلس إدارة القلعة البيضاء حجب القميص رقم 10 نهائياً ومنع أي لاعب من ارتدائه.

وجاء اعتزال شيكابالا عقب قيادته للفارس الأبيض لتحقيق لقب كأس مصر الموسم الماضي، على حساب بيراميدز بطل لقب دوري أبطال أفريقيا.

كما أعلن شيكابالا عقب اعتزاله، الإنضمام إلى فريق عمل mbc masr، وبالتحديد برنامج "الكورة مع فايق" إذ وقع على العقود خلال ظهوره معه في الحلقة.