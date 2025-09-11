كتبت-هند عواد:

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها انضمام زوجات لاعبي الزمالك إلى راديو النادي، وتصريحات والدة إبراهيم شيكا عن أرملته.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

منصب جديد لوليد صلاح الدين ومحمد يوسف في الأهلي

أعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء، انضمام الثنائي محمد يوسف ووليد صلاح الدين، إلى لجنة التخطيط في النادي برئاسة مختار مختار.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

زوجة حسام عبد المجيد تنضم إلى راديو الزمالك

أعلنت ملك زوجة حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الانضمام إلى راديو "صوت الزمالك".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بسبب ضفائر الشعر".. جماهير إيطاليا تهاجم أجمل لاعبة كرة قدم.. ما القصة؟

شهدت الساعات الماضية، هجومًا حادًا من قبل جماهير نادي كومو الإيطالي، على للاعبة أليشا ليمان المعروفة بأجمل لاعبة كرة قدم في العالم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"عواد وحسام عبدالمجيد".. 15 صورة لزوجات لاعبي الزمالك ينضمون للنادي عبر العمل في الإذاعة

بعدما تم إعلان انطلاق راديو "صوت الزمالك " أونلاين يوم الاثنين الموافق 18 أغسطس الماضي بدأ انضمام زوجات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم للعمل بها.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

هتتجوز صاحبه.. والدة إبراهيم شيكا تكشف مفاجأة حول هبة التركي

فجرت والدة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشئ الزمالك السابق، مفاجأة مدوية فيما يتعلق بـ هبة التركي أرملة ابنها المتوفى منذ 5 أشهر، بعد معاناته مع المرض.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"أغمى عليه بعد أحد الكرات".. كواليس وفاة مشجع خلال مباراة مصر وبوركينا فاسو

كشف تقرير عن كواليس وفاة المشجع البوركينابي موموني تراوري خلال مباراة منتخب بلاده وضيفه منتخب مصر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"إنهاء الخلاف".. 9 صور لجلسة خاصة بين مصطفى محمد وحسام حسن

أنهى الثنائي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول ومصطفى محمد مهاجم المنتخب، كل التكهنات المثارة خلال الفترة الماضية، حول وجود أزمة بين الثنائي، بسبب عدم لعب مصطفى محمد أساسي مع المنتخب باستمرار.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"يعملن وكلاء لهم".. 10 صور لأشهر زوجات وأمهات لاعبي الكرة

شهدت كرة القدم مؤخرًا ظاهرة لافتة تمثلت في دخول الأمهات والزوجات إلى عالم وكلاء اللاعبين، حيث لم يقتصر دورهن على الدعم النفسي أو العائلي، بل امتد ليشمل إدارة التفاوض والعقود ومتابعة أدق تفاصيل المسيرة الاحترافية لذويهم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"والده أهلاوي".. 20 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة مصطفى محمد

يمتلك مصطفى محمد نجم نادي نانت الفرنسي ومنتخب مصر، جماهيرية وشعبية كبيرة في الكرة المصرية، نظرا لما يقدمه اللاعب خلال الفترة الماضية، سواء مع ناديه الفرنسي أو خلال تواجده ضمن صفوف نادي الزمالك قبل احترافه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.