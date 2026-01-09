مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

- -
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الاتحاد

إعلان

"رفقة نجلها".. زوجة محمد النني الثانية تنشر صورة في البحر

كتب : مصراوي

06:26 ص 09/01/2026
شاركت البلوجر المغربية حنان الزوجة الثانية لنجم وسط منتخب مصر والجزيرة الإماراتي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها.

ونشرت حنان عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها داخل حمام السباحة وهى تحمل نجلها.

واعتادت زوجة النني على مشاركة متابعيها باستمرار، مجموعة من الصور الخاصة بها ولحظاتها المختلفة رفقة عائلتها.

وتتواجد حنان رفقة النني في الإمارات، حيث يلعب نجم الوسط المصري، في صفوف الجزيرة الإماراتي، منذ الانتقال إليه في يوليو 2024 قادما من أرسنال الإنجليزي.

مسؤول باتحاد الكرة يكشف تفاصيل إيقاف إبراهيم صلاح وموقف الزمالك

مبلغ مالي كبير ونجمين ضمن الصفقة.. كواليس مفاوضات الأهلي لضم عمرو الجزار

زوجة النني الثانية محمد النني النني وزوجته نجل النني

