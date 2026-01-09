"رفقة نجلها".. زوجة محمد النني الثانية تنشر صورة في البحر

"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو

شاركت البلوجر المغربية حنان الزوجة الثانية لنجم وسط منتخب مصر والجزيرة الإماراتي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها.

ونشرت حنان عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها داخل حمام السباحة وهى تحمل نجلها.

واعتادت زوجة النني على مشاركة متابعيها باستمرار، مجموعة من الصور الخاصة بها ولحظاتها المختلفة رفقة عائلتها.

وتتواجد حنان رفقة النني في الإمارات، حيث يلعب نجم الوسط المصري، في صفوف الجزيرة الإماراتي، منذ الانتقال إليه في يوليو 2024 قادما من أرسنال الإنجليزي.

