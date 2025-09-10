مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

تشيلي

0 0
02:30

أوروجواي

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

1 0
02:30

البرازيل

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

3 6
02:30

كولومبيا

3 صور لزوجة عمرو السولية مع بناتها في أول يوم دراسي

09:00 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    زوجة عمرو السولية واولاده (3) (1)
    زوجة عمرو السولية واولاده (1) (1)
كتب - محمد عبد السلام:

شاركت هدير، زوجة لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والنادي الأهلي السابق عمرو السولية، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور التي ظهرت فيها برفقة بناتها في أول يوم دراسي لهن.

وظهرت زوجة السولية إلى جانب بناتها، وحرصت على توثيق هذه اللحظة الخاصة، وعلقت على الصور قائلة: "العودة إلى المدرسة".

يُذكر أن عمرو السولية انضم مؤخرًا إلى نادي سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من النادي الأهلي، الذي قضى معه تسع سنوات حافلة بالبطولات والإنجازات، منذ انتقاله إليه من نادي الشعب الإماراتي.

وخلال مشواره مع الأهلي، خاض السولية 342 مباراة، سجل خلالها 34 هدفًا، وصنع 29 تمريرة حاسمة.

زوجة عمرو السولية أولاد عمرو السولية عمرو السولية
