أول تعليق من زوجة حسام عبد المجيد بعد فوز الزمالك اليوم

كتب- نهى خورشيد:

علقت ملك زوجة حسام عبدالمجيد نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مشاركته في المواجهة الأولى للفارس الأبيض اليوم، في الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

ونشرت ملك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من متابعتها للمباراة مع تعليق:"تأتي السعادة عندما يطل حسام عبدالمجيد والزمالك و جمهور الزمالك علينا اليوم".

ونجح الفارس الأبيض في تحقيق فوزاً مهماً على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في افتتاح مشواره في النسخة الجديدة من دوري نايل.