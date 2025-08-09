مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

1 1
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من زوجة حسام عبد المجيد بعد فوز الزمالك اليوم

01:31 ص السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حسام عبد المجيد (9) (1)
  • عرض 9 صورة
    حسام عبد المجيد (6) (1)
  • عرض 9 صورة
    حسام عبد المجيد ووزوجته في حفل ديير جيست (2)_2
  • عرض 9 صورة
    حسام عبد المجيد ووزوجته في حفل ديير جيست (5)_5
  • عرض 9 صورة
    حسام عبد المجيد ووزوجته في حفل ديير جيست (4)_4
  • عرض 9 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
  • عرض 9 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
  • عرض 9 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

علقت ملك زوجة حسام عبدالمجيد نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مشاركته في المواجهة الأولى للفارس الأبيض اليوم، في الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

ونشرت ملك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من متابعتها للمباراة مع تعليق:"تأتي السعادة عندما يطل حسام عبدالمجيد والزمالك و جمهور الزمالك علينا اليوم".

ونجح الفارس الأبيض في تحقيق فوزاً مهماً على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في افتتاح مشواره في النسخة الجديدة من دوري نايل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك اليوم زوجة حسام عبد المجيد نتيجة مباراة الزمالك اليوم حسام عبد المجيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري