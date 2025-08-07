شهدت الملاعب المصرية على مر تاريخها الكثير من الهدافين الكبار والمهاجمين، الذين دائما ما كانوا يتسببون في خلق حالة قلق لدى مدافعين الخصوم، لكن ليس الكثير من هؤلاء المهاجمين بنفس القدرات التي تمتع بها نجم منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي للفراعنة حسام حسن.

ونجح حسام حسن في كتابة اسمه، في تاريخ الكرة المصرية بحروف من ذهب، لما قدمه خلال مسيرته الكروية التي كانت مليئة بالإنجازات سواء مع الأندية التي لعب لها، على رأسها الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى منتخب مصر، الذي يعد حسن الهداف التاريخي له.

وحسام حسن كان أحد أفراد عائلة رياضية محبة لكرة القدم بشكل كبير، حيث لم يغزو حسام وحده ملاعب الكرة المصرية، بل كان بجانبه طوال رحلته في كرة القدم وزامله في الملعب توأمه إبراهيم.

معلومات عن عائلة حسام حسن

ولد نجم الأهلي والزمالك السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب مصر، في 10 أغسطس عام 1966، في حلوان.

وحسن ولد لعيلة أهلاوية، طبقا لما كشفته والدته، في تصريحات تليفزيونية السيدة "رتيبة عبد اللطيف من قبل، قائلة: "كنا نحب الأهلي من قبل أن يمارس حسام وإبراهيم كرة القدم، كنا نحرص على التجمع أمام شاشات التليفزيون لمتابعة مباريات الأهلي".

وحسن ولد لعائلة متوسطة الحال بها 9 أشقاء بخلافه، أي مجموعهم 10 أبناء، بواقع 6 أولاد و4 بنات.

ووالد "العميد" حسام حسن، كان يعمل موظفا في وزارة التربية والتعليم، لكنه توفى حينما كان يبلغ من العمر 14 عاما فقط، وكان في هذه الفترة بتواجد في صفوف قطاع الناشئين بالأهلي.

وتزوج حسن مرتين، المرة الأولى من سيدة تدعى هويدا الغرباوي والتي استمر زواجهما لمدة تقترب من 20 عاما، قبل أن يتزوج زوجته الثانية دانا أدم.

ويمتلك المدير الفني الحالي للفراعنة حسام حسن، 6 أبناء ولدين و4 بنات، هم: "عمر حسام حسن، يارا حسام حسن، جنى حسام حسن، زينة حسام حسن، آمر حسام حسن وآن حسام حسن".

أقرأ أيضًا:

"بسبب المنتخب".. نيمار يهاجم أنشيلوتي برسالة قوية

أرقام وإحصائيات البرازيلي خوان بيزيرا صفقة الزمالك المنتظرة