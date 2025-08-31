مباريات الأمس
"بعد رحيله".. زيزو يوجه رسالة شكر إلى ربيبرو

08:54 م الأحد 31 أغسطس 2025

زيزو وريبيرو

background

كتب - نهى خورشيد:

وجه أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة شكر إلى المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو ، بعد إعلان الإدارة فسخ تعاقدها معه بالتراضي.

وكتب زيزو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "شكراً لك وحظ سعيد".

وجاء رحيل ريبيرو عن صفوف القلعة الحمراء، بعد السقوط أمام بيراميدز بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

ستوري زيزو

