نجم الزمالك يعلق على انباء اغتيال أبو عبيدة برسالة مؤثرة

كتب - نهى خورشيد:

علق النجم التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على انباء اغتيال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام.

ونشر الجزيري عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وبالتحديد عبر خاصية "ستوري" صورة أبو عبيدة مع تعليق: "إذا نطق أرعب، وإذا صمت أربك فإن عاش فهو سيف، وإن قتل فهو شهيد إنه لا جهاد نصر أو استشهاد".

وفي سياق آخر، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره وادي دجلة مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد السلام الدولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.