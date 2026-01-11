زوجة أحمد سيد زيزو تهنئ منتخب مصر بالصعود إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا
كتب : مصراوي
القاهرة - مصراوي
نشرت زوجة أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لمنتخب مصر عقب تأهله إلى دور نصف النهائي.
وهنأت هدى بهاء زوجة زيزو ، منتخب مصر، عبر خاصية "الستوري" على "إنستجرام"، عقب فوزهم على كوت ديفوار "مبروك التأهل"، وضمان الصعود إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.
ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء القادم الموافق 14 يناير، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.
وقد حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على نظيره كوت ديفوار بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس الأمم