زوجة أحمد سيد زيزو تهنئ منتخب مصر بالصعود إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

كتب : مصراوي

06:40 ص 11/01/2026 تعديل في 10:08 ص
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (9)
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (24)
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (23)
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (22)
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (20)
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (21)
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (16)
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (12)
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (10)
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (2)
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (25)
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (8)
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (5)
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (3)
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (7)
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (17)
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (14)
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (6)
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (6)
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (15)
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (19)
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (4)

القاهرة - مصراوي

نشرت زوجة أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لمنتخب مصر عقب تأهله إلى دور نصف النهائي.

وهنأت هدى بهاء زوجة زيزو ، منتخب مصر، عبر خاصية "الستوري" على "إنستجرام"، عقب فوزهم على كوت ديفوار "مبروك التأهل"، وضمان الصعود إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء القادم الموافق 14 يناير، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقد حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على نظيره كوت ديفوار بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس الأمم

زوجة أحمد سيد زيزو صورة زوجة زيزو أحمد سيد زيزو منتخب مصر وكوت ديفوار مباراة مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

