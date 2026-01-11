مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

زوجة مروان عطية توجه إليه رسالة رومانسية بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار

كتب : مصراوي

05:37 ص 11/01/2026
نشرت سلمى صقر، زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لزوجها مروان عطية.

وظهرت سلمى خلال خاصية "الستوري" عبر حسابها على "إنستجرام" صورة لزوجها مروان خلال تواجده مع منتخب مصر عقب تأهل المنتخب إلى نصف نهائي كأس الأمم.

وعلقت سلمى على الصور قائلة: "دائما أريد أن أرى زوجي ناجحا وسعادته هي سعادتي".

وقد شارك مروان عطية كأساس في مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار، التي انتهت بفوز منتخب مصر بثلاثية مقابل هدفين.

وضرب منتخب مصر موعدا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على نظيره الإيفواري، ليلاقي منتخب السنغال في نصف نهائي كأس الأمم.

