7 صور من وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد السلام لمواجهة بيراميدز

كتب - يوسف محمد:

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب السلام، استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلتقي المارد الأحمر اليوم أمام نظيره بيراميدز، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، فيما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني عشر بنفس الرصيد من النقاط.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد وقع في فخ التعادل السلبي في مباراة الجولة الماضية أمام فريق غزل المحلة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري.

وفي المقابل، كان فريق بيراميدز تلقى الهزيمة أمام نظيره مودرن سبورت، في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري.

