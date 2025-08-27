كتب - محمد القرش:

قيل أن تربية الحيوانات الأليفة في المنزل لها فوائد عديدة، مثل خفض مستويات التوتر، والابتعاد عن الوحدة، ومساعدة الأطفال على تحسين شعورهم بالمسؤولية، وما إلى ذلك.

وقد أظهر نجوم كرة القدم، مثل العديد من الأشخاص الآخرين، ميلهم إلى اللعب وتربية بعض الأنواع من الحيوانات الأليفة.

كلب ميسي

دوج دي بوردو، المعروف أيضًا باسم ماستيف بوردو، من سلالة فرنسية قوية وهرقلية، يمتلك ليونيل ميسي واحدًا منها، ويتراوح وزن هذه السلالة بين 54 و65 كجم، ويصل ارتفاعها إلى 60 و67 سم.

وظهر النجم الأرجنتيني رفقة صديقه الأليف عدة مرات، خاصة من خلال المنشورات التي يشاركها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

كلاب مارسيلو

• لولا (نيوفاوندلاند): كبيرة الحجم وقوية - ليست ودودة مثل البولدوج البريطاني.

• كيارا وأولي (البولدوج الفرنسي): صغير الحجم - له وجه غاضب - حجمه صغير.

• نالا (لابرادور): سلالة تحظى بشعبية كبيرة - تتميز بجسم قوي.

• بيلا (بينشر مصغر): كلب ألماني، معروف بذكائه وشكله الصغير.

قطط صلاح

قطط بالينية تتميز بشعرها الطويل وعيونها الزرقاء الزاهية.

وكان صلاح أظهر دعمه لحقوق الحيوان من خلال رده على البيان الصحفي الصادر عام 2018 بشأن وطنه الأم، والذي نُسب إليه تصدير الحيوانات المشردة من مصر.

أعرب نجم ليفربول عن قلقه من استخدامها في الطعام، وغرّد قائلاً: "لن تُصدّر القطط والكلاب إلى أي مكان، هذا لن يحدث ولن يحدث".

وأضاف: "كان لدينا كلب راعي ألماني، وقطة، وأرانب، وخنازير غينيا، وفي إحدى المرات، كان لدينا حصان في الحديقة، وهكذا بدأ حبي للحيوانات".

حمير هافرتز

أكد لاعب أرسنال كاي هافرتز على حبه للحيوانات، حيث قال في إحدى المرات: "في عطلات نهاية الأسبوع، كنت أذهب إلى غابة في مدينة آخن مع عائلتي وكلبي، كنا نركب الخيل ونقضي ساعة كاملة في الغابة".

وأضاف: كانت أختي تركب الخيل كثيرًا، فكنت أذهب معها وأراقبها، وعندما كنت في التاسعة من عمري، أهداني والداي حمارًا لطيفًا كهدية عيد ميلادي".

وأوضح: "أحببتُ هذا الحيوان الصغير لدرجة أنني أخبرتُ والديّ أنني أرغب يومًا ما في امتلاك حمار أو مزرعة تضمّ حميرًا، ثم في عيد ميلادي السابع عشر، منحني والداي شراكةً مع جمعية إنقاذ الحمير".

حصان توماس مولر

عادة ما يقضي توماس مولر وقت فراغه مع زوجته في المزرعة رفقة حصانهما المسمى "ديف"، بعد أن تزوج من ليزا تريد في ديسمبر 2009.

كانت ليزا، زوجة توماس مولر، في البداية صديقة لاعب كرة القدم الشهير لفترة طويلة، واستمرت خطوبتهما لمدة عامين قبل أن يتزوجا في النهاية.

وتعد زوجة توماس مولر فارسة شبه محترفة تعمل في مزرعة، حيث تمتلك إسطبلاتها الخاصة، مما يدل على شغفها وعشقها لركوب الخيل، وعادة ما ترافق ليزا زوجها توماس في عروض ترويض الخيل.