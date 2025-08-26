هيتسحب.. تعليق مثير للجدل من أحمد حسام ميدو بشأن جون إدوارد

مباريات الأمس
كتب - يوسف محمد:

أثار أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن إمكانية تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري خلال موسم الحالي، في وجود جون إدوارد مديرا رياضيا بالنادي.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "الزمالك لو خد الدوري السنة دي هيتسحب منه جون إدوارد".

ويذكر أن نادي الزمالك كان قد أعلن في يونيو الماضي 2025، تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا للفارس الأبيض.

ويحتل نادي الزمالك حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره فاركو اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

