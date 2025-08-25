كتب - يوسف محمد:

يعد رمضان صبحي، أحد أبرز لاعبي كرة القدم المصرية في الوقت الحالي، فهو من اللاعبين الذين يتمتعون بجماهيرية وشعبية كبيرة، فهو من النجوم المصريين الذين تمكنوا من صناعة مشوار كبير في كرة القدم في سن صغير.

واكتسب صبحي جماهيرية وشعبية كبيرة في كرة القدم المصرية في سن صغير، حيث لم يكن يبلغ من العمر 20 عاما وتتهافت عليه الجماهير، خاصة في ظل المستويات المميزة التي كان يقدمها اللاعب مع الأهلي آنذاك، قبل أن يتجه إلى إنجلترا التي خاض خلالها العديد من التجارب مع أكثر من فريق، قبل للنادي الأهلي معارا ثم ينتقل إلى فريق بيراميدز بعد ذلك بشكل نهائي قادما من هدرسفيلد الإنجليزي.

وعلى الرغم من رحيل رمضان صبحي وانتقاله إلى نادي بيراميدز، إلا أنه ما زال واحدا من اللاعبين، الذين تسلط عليهم الأضواء باستمرار، ويبحث الكثير من الجماهير عن أبرز المعلومات الخاصة به سواء من الناحية الرياضية، أو من خلال الجانب المتعلق بعائلته، خاصة وأن دائما ما يكون للعائلة دورا كبيرا في مشوار نجوم كرة القدم.

أبرز المعلومات عن عائلة رمضان صبحي

وولد رمضان صبحي لأسرة متوسطة الحال، في منطقة أرض اللواء بالقاهرة، وهى أسرة مكونة من ثلاثة أفراد والده ووالدته وشقيقته الكبرى، وكان صبحي يعد الفتى المدلل بالنسبة للعائلة خاصة وأنه كان أصغر أبنائها.

وعلى الرغم من عدم توفر الكثير من المعلومات عن عائلة رمضان صبحي، إلا أن نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، كان يحرص دائما على ذكر الدور الكبير الذي قامت به الأسرة في مسيرته الكروية، حيث قال في تصريحات سابقة: "والدي هو من حببني في كرة القدم وكنت دائما أجلس معه لمشاهدة المباريات، خاصة وأنه كان أهلاوي جدا".

وفي تصريحات سابقة، قبل احتراف رمضان صبحي في إنجلترا عام 2016، تحدث عن افتقاده لوجود والده بجانبه، حيث قال: "كنت أتمنى أن يرى والدي تألقي، لكن الموت خطفه".

وفي المقابل، لعبت والدة رمضان صبحي دورا كبيرا في حياته، خاصة بعد وفاة والده الذي رحل ونجله في سن صغير، لذا كانت تقوم والدته بدور الأم والأب داخل المنزل، ففي تصريحات سابقة، قال رمضان: "والدتي كانت تذهب معي إلى تدريبات الأهلي باستمرار، تعبت معايا بشكل كبير وهى الخير والبركة بالنسبة لي".

وكما ذكرنا فأنه لا يوجد الكثير من المعلومات عن عائلة رمضان صبحي، إلا أن المتوفر هو أنه يتملك شقيقة وحدية وتدعى رحاب صبحي وهى أكبر منه سنا.

وصبحي متزوج من حبيبة إكرامي، ابنة حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق إكرامي الشحات، وشقيقة حارس مرمى الأهلي السابق أيضًا وبيراميدز الحالي شريف إكرامي.

وأقيم حفل زفاف رمضان صبحي وحبيبة إكرامي في يونيو من عام 2017، في حفل شهد حضور عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية، وأنجبت حبيبة من رمضان ولدين وهما زين الطفل الأكبر والذي ولد في عام 2019، ثم رحيم الذي ولد في يناير من العام الجاري.

