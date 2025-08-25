غزل المحلة يعلق على فيديو قناة الأهلي قبل مباراتهما بالدوري

كتب - يوسف محمد:

أشاد الحساب الرسمي لفريق غزل المحلة، بالرسالة الخاصة التي نشرتها الحسابات الرسمي لقناة النادي الأهلي، لنبذ التعصب بين الجماهير، قبل مباراة الفريقين بالدوري.

وكانت الحسابات الرسمية لقناة النادي الأهلي، على مواقع التواصل المختلفة، شاركت فيديو تحكي خلاله تاريخ مدينة المحلة، وعلقت: "من الأهلي للمحلة، الكرة لعبة والمحبة اللي بينا هي اللي هتعيش".

وأعاد نادي غزل المحلة نشر هذا الفيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب: "كل المحبة والتقدير والاحترام للنادي الأهلي، ولمجلس إدارته، ولجماهيره الكبيرة".

وظهر إمام عاشور نجم النادي الأهلي في الفيديو الخاص، الذي تم نشره عبر قناة النادي، باعتباره أحد أبناء فريق غزل المحلة، إذا بدأ مشواره في كرة القدم من فريق المحلة.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره غزل المحلة اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري "دوري نايل".

