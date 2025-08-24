مباريات الأمس
"الأهلي مبينساش".. كولر يستعين بمقطع صوتي لمحمود الخطيب

08:25 م الأحد 24 أغسطس 2025

مارسيل كولر مع الخطيب قبل رحيله

نشر السويسري مارسيل كولر المدرب الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة له أثناء توليه فترة القيادة الفنية للمارد الأحمر.

ونشر كولر الصورة عبر خاصية "القصص القصيرة" بمنصة إنستجرام، حيث استعان بمقطع صوتي لمحمود الخطيب ووضعه على الصورة.

وقال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مقطع الفيديو: "النادي الأهلي مبينساش وعوده، الأهلي مبينساش جماهيره، النادي الأهلي مبينساش مبادئه وتاريخه السابق، هو ده النادي الأهلي".

وكان المدرب السويسري رحل عن القيادة الفنية للمارد الأحمر بعد خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024/25، حيث تم تعيين خوسيه ريبيرو بدلا منه.

مارسيل كولر

