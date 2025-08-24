مباريات الأمس
7 صور لتمارا نار السيد في جنوب أفريقيا

04:26 ص الأحد 24 أغسطس 2025
شاركت تمارا نادر السيد لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور.

ونشرت تمارا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور، خلال تواجدها في جنوب أفريقيا للمشاركة في بطولة لكرة السلة.

وكانت تمارا نادر السيد، انتقلت إلى النادي الأهلي في أغسطس من عام 2023، بعقد لمدة 4 سنوات قادمة من نادي الصيد، بعد انتهاء إعارتها إلى فريق الجزيرة.

تمارا نادر السيد نادر السيد النادي الأهلي ابنة نادر السيد
