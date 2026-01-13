زوجة مروان عطية تعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد إحدى الصفحات لهذا السبب

مفاجأة غير سارة لعمرو الجزار بعد اقترابه من الأهلي

عمرو زكي يزور حسن شحاتة بعد خروجه من المستشفى

نشرت سلمى صقر زوجة مروان عطية لاعب الأهلي ومنتخب مصر الحالي، عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لصفحة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتبت سلمى على الصورة قائلا: "الأكونت ده مش بتاعي للمرة المليون، ومش مسؤولة عن أي حاجة يقوم بنشرها وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه".

ويشارك مروان عطية مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، وسجل هدفا خلال البطولة حتى الآن أمام منتخب بنين.