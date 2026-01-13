مباريات الأمس
محمود جنش ينشر صورا جديدة وهو يستمتع بالأجواء الشتوية خارج مصر

كتب - محمد عبد السلام:

05:55 ص 13/01/2026
نشر محمود جنش حارس مرمى الاتحاد السكندري الحالي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور جديدة له.

وظهر جنش في الصور أثناء تواجده بإحدى الدول خارج مصر، حيث كان يجلس في أحد المطاعم مستمتعًا بالأجواء الشتوية.

ويذكر أن محمود جنش كان قد انتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري قادما من نادي مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2025، بعد مسيرة حافلة قضاها مع نادي الزمالك في بداية مشواره الرياضي.

وكان جنش قد انضم إلى نادي الزمالك قادما من نادي الأولمبي السكندري عام 2011، واستمر ضمن صفوف القلعة البيضاء لمدة 11 عاما، قبل أن يرحل عن الفريق بشكل نهائي عام 2022.

وخلال مشواره مع نادي الزمالك، خاض جنش 116 مباراة، استقبل خلالها 80 هدفا، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 59 مباراة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود جنش إحصائيات جنش مع الزمالك الزمالك جنش

