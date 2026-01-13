أول ظهور لدونجا داخل الزمالك بعد حفل زفافه

شارك نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك الحالي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له من داخل الصالة الرياضية بالنادي.

وظهر دونجا عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" صورة له من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم" داخل نادي الزمالك.

وذلك كان اليوم الأول لدونجا داخل النادي بعد إجازة زواجه، وقد تزوج نبيل دونجا يوم السبت الموافق 3 يناير الماضي.

وشهد حفل زفاف نجم وسط نادي الزمالك، حضور عدد من نجوم الكرة المصرية، على رأسهم نجم الزمالك السابق محمود عبدالرازق شيكابالا، بالإضافة إلى نجم وسط الأهلي محمد مجدى أفشة.