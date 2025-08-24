مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
16:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

إمام عاشور يهنئ والده بمناسبة عيد ميلاده بهذه الطريقة

03:23 ص الأحد 24 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور بنيولوك في مران الأهلي
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور مع والده وشقيقه (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

هنأ إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والده بمناسبة عيد ميلاده، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر عاشور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، صورة له رفقة والده وعلق: "كل سنة وانت طيب يا حبيبي".

ويستعد إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي، في مباراة غزل المحلة المقبلة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، المقرر إقامتها غدا الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري.

وغاب إمام عاشور عن النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بسبب تعرضه للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، خلال المشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره غزل المحلة غدا الإثنين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "المحلة"، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

شيكابالا يكشف مفاجأة بخصوص اعتزاله

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور إمام عاشور ووالده النادي الأهلي الأهلي وغزل المحلة موعد مباراة الأهلي والمحلة الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان