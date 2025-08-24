إمام عاشور يهنئ والده بمناسبة عيد ميلاده بهذه الطريقة

هنأ إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والده بمناسبة عيد ميلاده، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر عاشور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، صورة له رفقة والده وعلق: "كل سنة وانت طيب يا حبيبي".

ويستعد إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي، في مباراة غزل المحلة المقبلة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، المقرر إقامتها غدا الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري.

وغاب إمام عاشور عن النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بسبب تعرضه للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، خلال المشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره غزل المحلة غدا الإثنين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "المحلة"، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

