كتب- نهى خورشيد:

شاركت البلوجر المغربية حنان الزوجة الثانية لمحمد النني نجم الجزيرة الإماراتي الحالي، وآرسنال الأسبق، متابعيها باحتفاله معها عقب الفوز على الشارقة الإماراتي في الدوري الإماراتي.

النني يحتفل مع زوجته الثانية عبد الفوز على الشارقة

ونشرت حنان عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة للنني من المباراة مع تعليق:"فخورة بك".

كما نشرت أيضاً ستوري من احتفاله معها في نهاية المباراة بتوجيه "قبلة وقلب لها"، خلال تواجدها في المدرجات.

وحقق الجزيرة الإماراتي والمحترف بصفوفه الثنائى المصري محمد النني وإبراهيم عادل، فوزاً على الشارقة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من عمر الدوري.