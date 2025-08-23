مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

جميع المباريات

إعلان

"بقبلة وقلب".. النني يحتفل مع زوجته الثانية بعد الفوز على الشارقة

01:38 ص السبت 23 أغسطس 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    زوجة محمد النني (1)
  • عرض 24 صورة
    زفاف محمد النني الثاني
  • عرض 24 صورة
    زوجة محمد النني (5)
  • عرض 24 صورة
    زوجة محمد النني (7)
  • عرض 24 صورة
    زوجة محمد النني
  • عرض 24 صورة
    زوجة محمد النني (4) (1) (1)
  • عرض 24 صورة
    زوجة محمد النني (3) (1) (1)
  • عرض 24 صورة
    زوجة محمد النني (2) (1) (1)
  • عرض 24 صورة
    زوجة محمد النني (1) (1) (1)
  • عرض 24 صورة
    زوجة محمد النني الثانية
  • عرض 24 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (3)
  • عرض 24 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (6)
  • عرض 24 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (5)
  • عرض 24 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (8)
  • عرض 24 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (2)
  • عرض 24 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (7)
  • عرض 24 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (6)
  • عرض 24 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (5)
  • عرض 24 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (4)
  • عرض 24 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (2)
  • عرض 24 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (1)
  • عرض 24 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (1)
  • عرض 24 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

شاركت البلوجر المغربية حنان الزوجة الثانية لمحمد النني نجم الجزيرة الإماراتي الحالي، وآرسنال الأسبق، متابعيها باحتفاله معها عقب الفوز على الشارقة الإماراتي في الدوري الإماراتي.

النني يحتفل مع زوجته الثانية عبد الفوز على الشارقة

ونشرت حنان عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة للنني من المباراة مع تعليق:"فخورة بك".

كما نشرت أيضاً ستوري من احتفاله معها في نهاية المباراة بتوجيه "قبلة وقلب لها"، خلال تواجدها في المدرجات.

وحقق الجزيرة الإماراتي والمحترف بصفوفه الثنائى المصري محمد النني وإبراهيم عادل، فوزاً على الشارقة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من عمر الدوري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد النني الثانية كم زوجة لمحمد النني؟ الشارقة الإماراتي محمد النني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الإيجار القديم إلى البكالوريا ومجلس الشيوخ.. وزير الشؤون النيابية يوضح موقف الحكومة من الملفات الشائكة
لضمان إدخال المساعدات.. مقرر أممي يطالب بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة