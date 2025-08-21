مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري التونسي

شبيبة القيروان

- -
18:30

الترجى الرياضي

بطولة الأفروباسكت

مصر

- -
18:00

الكاميرون

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

حرس الحدود

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

بعد احتفاله بعيد ميلادها.. 25 صور وأبرز المعلومات عن زوجة حازم إمام

03:21 ص الخميس 21 أغسطس 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (2)_4
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (1)_1
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (3)_6
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (3)_7
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (4)_8
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (4)_9
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (5)_10
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (5)_11
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (6)_12
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (6)_13
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (2)_5
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (7)_15
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (7)_15
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (8)_16
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (8)_17
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (9)_18
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (10)_20
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (9)_19
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (1)_3
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (10)_21
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (12)_24
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (11)_23
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (7)_14
  • عرض 25 صورة
    زوجة حازم إمام وعائلته (11)_22
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

يُعد حازم إمام وزوجته قدرية داوود من أبرز الثنائيات المعروفة في الوسط الكروي المصري، إذ تجمعهما قصة حب بدأت بالصدفة في عمل خيري ليتوج بعد ذلك بزواج.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات عن زوجة حازم إمام بعد احتفاله بعيد ميلادها..

أبرز المعلومات عن زوجة حازم إمام

1. تزوج حازم إمام من قدرية داوود في 23 يوليو 2003.
2. أنجب الثنائي ثلاث بنات: هايا، تاليا، ولولوا.
3. أول تعارف بينهما كان من خلال فكرة نشاط خيري في ملجأ بالمعادي.
4. قدرية هي من اقترحت اسم حازم إمام رغم أنها لم تكن تتابع كرة القدم أو مباريات الزمالك.
5. حصلت على رقم هاتفه من أصدقاء مشتركين وبدأ التواصل بينهما بالمكالمات.
6. اللقاء الأول بينهما كان صدفة في المهندسين بعد أحد تدريبات الزمالك، حيث كان حازم متخفياً بسبب الجمهور.
7. يوم خطوبتهما انقطع التيار الكهربائي، وكان حازم يرتدي "سابوه" بسبب إصابة في الكاحل.
8. حازم أكد أنه شعر بالتقارب معها وقال: "هي طيبة ومش بتزن.. وأنا بحب اللي يريحني".
9. رغم شهرتهما، فإن ظهور قدرية قليل في المناسبات العامة والإعلام.
10. في عام 2008 اعتزل حازم إمام كرة القدم بعد أزمات الزمالك وتراجع النتائج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة حازم إمام ما اسم زوجة حازم إمام من هي زوجة حازم إمام قدرية داوود عيد ميلاد زوجة حازم إمام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان