كتب- نهى خورشيد:

يُعد حازم إمام وزوجته قدرية داوود من أبرز الثنائيات المعروفة في الوسط الكروي المصري، إذ تجمعهما قصة حب بدأت بالصدفة في عمل خيري ليتوج بعد ذلك بزواج.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات عن زوجة حازم إمام بعد احتفاله بعيد ميلادها..

أبرز المعلومات عن زوجة حازم إمام

1. تزوج حازم إمام من قدرية داوود في 23 يوليو 2003.

2. أنجب الثنائي ثلاث بنات: هايا، تاليا، ولولوا.

3. أول تعارف بينهما كان من خلال فكرة نشاط خيري في ملجأ بالمعادي.

4. قدرية هي من اقترحت اسم حازم إمام رغم أنها لم تكن تتابع كرة القدم أو مباريات الزمالك.

5. حصلت على رقم هاتفه من أصدقاء مشتركين وبدأ التواصل بينهما بالمكالمات.

6. اللقاء الأول بينهما كان صدفة في المهندسين بعد أحد تدريبات الزمالك، حيث كان حازم متخفياً بسبب الجمهور.

7. يوم خطوبتهما انقطع التيار الكهربائي، وكان حازم يرتدي "سابوه" بسبب إصابة في الكاحل.

8. حازم أكد أنه شعر بالتقارب معها وقال: "هي طيبة ومش بتزن.. وأنا بحب اللي يريحني".

9. رغم شهرتهما، فإن ظهور قدرية قليل في المناسبات العامة والإعلام.

10. في عام 2008 اعتزل حازم إمام كرة القدم بعد أزمات الزمالك وتراجع النتائج