عصام الحضري ينعى محمد الشناوي في وفاة والده

لقاهرة – مصراوي

توفي مساء أمس الثلاثاء، الموافق 19 أغسطس الجاري، والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، إثر تعرضه لحادث سير على طريق الواحات.

وحرص عصام الحضري، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على نعي زميله محمد الشناوي في وفاة والده.

وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام":"البقاء والدوام لله، انتقل إلى رحمة الله تعالى والد أخي وحبيبي الكابتن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر. نسأل الله أن يرحمه ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة. إنا لله وإنا إليه راجعون."

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عزاء والد حارس مرمى النادي الأهلي، سيقام مساء اليوم الأربعاء في مركز الحامول التابع لكفر الشيخ.