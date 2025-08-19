20 صورة لزوجات نجوم الأهلي والزمالك في المصيف

القاهرة - مصراوي

نشر عدد من زوجات لاعبي الأهلي والزمالك صورا عبر حساباتهم على "إنستجرام"، ظهر فيها زوجات اللاعبين أثناء قضاء عطلتهم الصيفية في أحد المصايف، وسط أجواء من الراحة والمرح.

جاءت هذه الرحلات بعد نهاية موسم كروي مرهق، حيث حرص اللاعبون على الابتعاد عن ضغط المباريات والتدريبات، من أجل قضاء وقت مع العائلة واستعادة النشاط قبل بداية الموسم الجديد.

الصور أظهرت إطلالات صيفية متنوعة، حرصت من خلالها زوجات النجوم على الظهور بأسلوب يعكس الأجواء المميزة للعطلة، ما جذب تفاعلا واسعا من المتابعين على "إنستجرام".

وشاركت في الأجواء الصيفية كل من: زوجة مروان عطية، زوجة أشرف داري، زوجة ياسر إبراهيم، زوجة أحمد سيد زيزو، زوجة محمد عواد، زوجة عمرو السولية، وزوجة حسام عبد المجيد.