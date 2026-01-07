كيف تحول هانز فليك من مشجع لبايرن ميونيخ إلى رمز لبرشلونة؟

لم يعد هانز فليك مجرد مدرب في تاريخ برشلونة، بل تحول في فترة قصيرة إلى أحد أكثر المدربين ارتباطاً بالنادي الكتالوني، ليختلف انتمائه من مشجع وممثل لمدرسة بايرن ميونيخ إلى مدير فني يعيش تفاصيل الهوية الكروية للبارسا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن فليك ارتبط اسمه بنجاحات كبرى مع بايرن ميونيخ، رغم إعجابه قديماً بأسلوب اللعب الكتالوني، لكن هذا الإعجاب تحول إلى انتماء حقيقي على أرض الواقع معبراً في الوقت ذاته عن سعادته البالغة بالانتماء الكامل للبارسا سواء داخل الملعب أو خارجه.

ومع اقترابه من قيادة برشلونة في مباراته الـ87، أصبح النادي الكتالوني الفريق الذي قاده فليك في أكبر عدد من مباريات خلال مسيرته التدريبية، متجاوزاً تجربته مع بايرن ميونيخ التي امتدت من نوفمبر 2019 حتى يونيو 2021، وشهدت تتويجه بدوري أبطال أوروبا وعدة ألقاب محلية وقارية.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن فليك لم يتأقلم فقط مع الفريق بل مع المدينة فقد أكد في أكثر من مناسبة أنه يحب العيش في برشلونة، وأن عائلته اندمجت سريعاً في أجواء المدينة، موكداً إعجابه بعقلية العمل في النادي والدعم الذي يحظى به من الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.

ومن الناحية الفنية، نجح المدرب الألماني في إعادة برشلونة إلى طريق البطولات، بعدما قاده لتحقيق ثلاثية محلية في موسمه الأول، شملت الدوري الإسباني، كأس الملك، وكأس السوبر، إلى جانب بناء فريق يحقق أرقام قياسية على مستوى النقاط والأداء.

ورغم أن عقد فليك يستمر حتى صيف 2027، لكن إدارة برشلونة ترغب في تمديده خاصة في ظل رضاها الكامل عن مشروعه الفني، إلا أن المدرب يفضل تأجيل أي حديث عن التجديد خلال الوقت الحالي.

وفي سياق متصل، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوصيف نادي ريال مدريد.