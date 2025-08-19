أول تعليق من مرتضى منصور بعد سحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك

كتب - يوسف محمد:

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على قرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بحسب أرض نادي الزمالك، بمدينة السادس من أكتوبر.

وكتب منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أناشد كل المسؤولين في الدولة، من أجل إعادة حلم ملايين الزملكاوية أن يكون لهم ستاد باسمهم، ومن أجل إسعاد الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية، أن يكون لهم فرع نادي جديد في أكتوبر".

وأضاف: "من فضلكم أعيدوا أرض 6 أكتوبر التي تم إلغاء قرار تخصيصها للنادي بسبب الإهمال، أرض 6 أكتوبر أنا الذي تعاقدت مع هيئة المجتمعات على شرائها، لبناء ستاد وفرع جديد للنادي على مساحة 129 فدان، وسددت ثمنها بالكامل من جزء من تبرعي للنادي، الذي وصل 200 مليون جنيه".

وتابع: "أبرمت تعاقد مع الدكتور نبيل حراز من أكبر الاستشاريين الهندسيين في مصر وكلية الهندسة جامعة القاهرة، لبحث صلاحية التربة واستصدرت 16 رخصة بناء للاستاد وكل المنشآت الرياضية والاجتماعية، تم إدخال الكهرباء والمياه والصرف الصحي وبناء السور حول الأرض، وبالاتفاق مع اكبر شركات المقاولات التي تتبع مؤسسة سيادية بدأوا العمل في الأرض".

وأكمل: "في 29 نوفمبر 2020 بدأت المؤامرة الكبرى، وقام أشرف صبحي بحل مجلس الادارة وطردونا من النادي بدون أي سبب، وبعد عام ونصف أعادنا القضاء المصري ففوجئت أن لجنة لبيب الأولى أضاعت الأرض كلها، وبعد مجهود كبير مع مسؤول كبير محترم، اتصل أمامي بالسيد الأستاذ الدكتور مصطفي مدبولي، وتم إعادة الأرض وعادت الشركة تستكمل البناء".

واختتم منصور: "بعد شهور قليلة كانت المؤامرة الثانية تم حبسي ثم عزلي حتى يعود لبيب معينا، هو ومجموعة عباس، بدأوا يروجون لمشروع الاستاد وفرع النادي الوهمي، للأسف الأرض الدولة سحبتها

ولم تعد ملك النادي، لم يعد يوجد ستاد ولا نادي جديد وتحطم حلم الملايين".

وكان نادي الزمالك أعلن منذ قليل، اتخاذ إدارة النادي قرار بسحب الأرض التي تم تخصيصها للنادي في مدينة السادس من أكتوبر.

