من يمتلك نادي تشيلسي بالدوري الإنجليزي حاليا؟

كتب- نهى خورشيد:

يعد نادي تشيلسي لكرة القدم واحداً من أبرز الأندية الإنجليزية، إذ تأسس عام 1905 في فولهام بجنوب غرب لندن، ومنذ ذلك الحين ارتبط اسمه بالنجاحات المحلية والأوروبية، بعدما حصد ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وغيرها من البطولات الكبرى.

إلى جانب تاريخه الرياضي العريق، برز تشيلسي أيضاً كأحد أقوى العلامات الاستثمارية في عالم كرة القدم؛ إذ قدرت مجلة فوربس قيمته في عام 2017 بما يقارب 1.845 مليار دولار، بينما أصبح بحلول عام 2022 ثامن أكثر أندية العالم تحقيقاً للإيرادات.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الهيكل الاستثماري لنادي تشيلسي، وفقا لـ ذا أثليتك.

بعد أن وُضع نادي تشيلسي تحت "رخصة خاصة" عقب غزو روسيا لأوكرانيا، نتيجة العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالكه السابق رومان أبراموفيتش، تم بيع النادي في 30 مايو 2022 إلى مجموعة ملكية جديدة يقودها تود بوهلي، وصندوق Clearlake Capital، ومارك والتر، وهانزجورج فايس مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني، مع التزام بضخ 1.75 مليار إضافية كاستثمارات مستقبلية في النادي.

ورغم أن اسم بوهلي جاء أولاً في إعلان 6 مايو، فإن الحصة الأكبر من الأسهم في شركة 22 Holdco Limited الشركة القابضة المسجّلة في المملكة المتحدة والتي تمتلك 100% من تشيلسي تعود إلى Clearlake Capital، وذلك عبر شركة أخرى وسيطة.

وتبلغ حصة Clearlake في النادي 61.85%، إذ تُحتفظ بها من خلال شركة Blues Investment Holdings Parent, LP (BIHP) المسجّلة في جزر كايمان، والتي تُعد أداة تمويلية تديرها Clearlake وتخضع في النهاية لسيطرة CCG Global, LLC في ولاية ديلاوير الأميركية.

وتعود السيطرة النهائية على CCG Global إلى مؤسسي Clearlake، بهداد إقبال وخوسيه إي. فليسِيانو.

ويُسجَّل كلٌّ من إقبال وفليسِيانو كأشخاص ذوي سيطرة مباشرة على شركة 22 Holdco (وبالتالي على تشيلسي)، نظراً لامتلاكهم مجتمعين نسبة 61.85% عبر Clearlake.

أما الشخص الآخر الوحيد المدرج ضمن "الأشخاص ذوي السيطرة" فهو تود بوهلي، الذي يقود شركة Blueco 22 Holdings LP المالكة للنسبة المتبقية (38.15%).

إلا أن حصة بوهلي المباشرة أقل من ذلك، إذ تتراوح وفق إفصاحات تشيلسي وبيانات "Companies House" بين 10% و25%.

وبخلاف بوهلي، إقبال وفليسِيانو، فإن الشخص الوحيد الذي يمتلك مصلحة كبيرة وفق لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز (أكثر من 10%) هو مارك والتر، الشريك في Blueco 22 Holdings.

أما السويسري فايس، المشارك في الاستحواذ والمدرج كعضو في مجلس إدارة تشيلسي، فتشير التقديرات إلى أن حصته تقل عن 10%.

بعد عام تقريباً من الاستحواذ على تشيلسي، وتحديداً في يوليو 2023، استحوذت شركة 22 Holdco على نسبة 99.97% من نادي ستراسبورج الفرنسي (الدوري الفرنسي) عبر شركة Blueco 22 Midco Limited، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل وتندرج تحتها ملكية تشيلسي أيضًا.

وقد بدأ هذا الارتباط بالفعل في تسهيل انتقال بعض اللاعبين بين الناديين، خصوصاً على سبيل الإعارة من لندن إلى فرنسا، وباستثناء ستراسبورج، لا تملك المجموعة أندية أخرى حتى الآن.

يمتلك ملاك تشيلسي استثمارات رياضية أوسع، إذ يمتلك بوهلي حصة 20% في فريق البيسبول الأميركي لوس أنجلوس دودجرز، إذ يُعد شريكه والتر المالك الأكبر ورئيس النادي.

كما اشترى الثنائي حصة 27% في فريق كرة السلة الأميركي لوس أنجلوس ليكرز، وفي يونيو الماضي وافق والتر مبدئيًا على شراء حصة الأغلبية في النادي بقيمة قياسية بلغت 10 مليارات دولار.

إضافة إلى ذلك، ومنذ عام 2014، يمتلكان نادي لوس أنجلوس سباركس لكرة السلة للسيدات (WNBA)، إذ يقود والتر الاستثمار بالشراكة مع النجم ماجيك جونسون، بينما يُعد بوهلي شريكًا في المشروع.

بعيداً عن الرياضة، يشغل والتر منصب الرئيس التنفيذي لشركة Guggenheim Partners، وهي مؤسسة استشارات مالية عالمية أسسها عام 1999 وتدير أصولاً بلغت 345 مليار دولار حتى 31 مارس الماضي.

أما بوهلي، الذي التحق بـGuggenheim في أوائل الألفية، فقد شارك لاحقاً في تأسيس شركة Eldridge ويشغل منصب رئيسها حاليًا، وهي شركة لإدارة الأصول والتأمين، بلغ حجم أصولها المدارة 70 مليار دولار حتى نهاية مارس.

من جانبه، أسس السويسري هانزجورج فايس مؤسسة Wyss عام 1998، وهي منظمة غير ربحية تموّل مشروعات للحفاظ على البيئة وقضايا سياسية داعمة للحزب الديمقراطي الأميركي.

جمع فايس ثروته من خلال تأسيس وإدارة فرع شركة Synthes الأميركية المتخصصة في تصنيع الأجهزة الطبية، والتي باعها لشركة Johnson & Johnson مقابل 19.7 مليار دولار عام 2011، ليتفرغ بعدها بشكل أكبر للعمل الخيري والبحث العلمي والنشاط السياسي عبر مؤسسته.

أما إقبال وفليسِيانو، فقد أسسا Clearlake Capital عام 2006، وارتفع حجم أصول الشركة تحت الإدارة إلى أكثر من 90 مليار دولار حاليًا.

وتضم قائمة استثماراتها نحو 48 شركة، ومن أبرز استحواذاتها المستمرة حتى اليوم: شركة البرمجيات Cornerstone OnDemand التي اشترتها مقابل 5 مليارات دولار عام 2021، ومنصة الحوسبة السحابية Alteryx مقابل 4.4 مليار دولار في أبريل 2024.

كما أعلنت في مارس الماضي عن صفقة مرتقبة لشراء شركة البيانات Dun & Bradstreet بقيمة إجمالية بلغت 7.7 مليار دولار.