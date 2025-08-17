كتب- نهى خورشيد:

داخل قصة حب نور الشربيني، نجمة الإسكواش المصرية والمصنفة الأولى عالمياً، وزواجها من عمرو الحلو أخصائي تجميل وزراعة الأسنان، مشهدٌ سينمائي رآه الكثير من قبل.

تجلس البطلة إلى جانب البطل في إحدى المناسبات، ومن النظرة الأولى وكلمات متبادلة يقع الثنائي في حب بعضهما البعض، لتنتهي القصة بنهاية سعيدة.

قصة حب نور الشربيني وزوجها عمرو الحلو

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية قصة حب نور الشربيني وزوجها عمرو الحلو

بدأت قصة الحب بين الثنائي في عام 2017، أثناء مشاركتهما في مؤتمر الشباب بالإسكندرية، إذ جلست نور على مقعد بجوار عمرو بعد أن تاهت عن شقيقتها الصغرى.

وجاء اللقاء الأول بينهما "صدفة"، ليتحول الحديث البسيط إلى علاقة عاطفية وحب من أول نظرة.

ففي فبراير 2022، أعلن الثنائي خطوبتهما رسمياً، ثم تكللت العلاقة بعقد قرانهما في الخامس من يوليو 2024، قبل أن يحتفلا بحفل زفاف بالإسكندرية يوم 13 يوليو من نفس العام.

الكثير لا يعلم أن لعمرو الحلو مسيرة رياضية ناجحة مع سبورتنج، إذ حصد العديد من البطولات في كرة اليد قبل أن يعتزل ويتجه لممارسة لعبة البادل التي حقق فيها أيضاً عدة ألقاب.