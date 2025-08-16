مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
17:00

فولهام

الدوري الإسباني

مايوركا

- -
20:30

برشلونة

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"على أنغام قسم الشكاوي وأنا والقمر".. رقص أحمد الجندي وزوجته مريم عامر

04:12 ص السبت 16 أغسطس 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (26)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (19)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (27)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (2)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (1)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (4)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (5)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (9)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (20)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (18)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (21)
  • عرض 25 صورة
    1
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (17)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (6)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (7)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (8)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (10)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (11)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (23)
  • عرض 25 صورة
    05_11zon
  • عرض 25 صورة
    03_11zon
  • عرض 25 صورة
    07_11zon
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

تداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من رقص البطل الأولمبي أحمد الجندي وزوجته مريم عامر حفل زفافهما.

ونشر الرواد مقاطع فيديو من رقصهم عبر ستوري موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على أنغام أغنية قسم الشكاوي وأنا والقمر.

"بعبارة الحب جمعنا وطائرات خاصة".. 20 صورة ومقطع فيديو رومانسي من حفل زفاف البطل الأولمبي أحمد الجندي

والجدير بالذكر أن حفل الزفاف أقيم مساء الجمعة في أحد الفنادق الكبرى بمدينة العلمين الجديدة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر مريم عامر أحمد الجندي أولمبياد فرح أحمد الجندي ومريم عامر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان