"على أنغام قسم الشكاوي وأنا والقمر".. رقص أحمد الجندي وزوجته مريم عامر

كتب- نهى خورشيد:

تداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من رقص البطل الأولمبي أحمد الجندي وزوجته مريم عامر حفل زفافهما.

ونشر الرواد مقاطع فيديو من رقصهم عبر ستوري موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على أنغام أغنية قسم الشكاوي وأنا والقمر.

والجدير بالذكر أن حفل الزفاف أقيم مساء الجمعة في أحد الفنادق الكبرى بمدينة العلمين الجديدة.