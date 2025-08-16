مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
17:00

فولهام

الدوري الإسباني

مايوركا

- -
20:30

برشلونة

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
17:00

بيرنلي

جميع المباريات

إعلان

“بسيارة وبدل موحدة".. دخول خاص للبطل الأولمبي أحمد الجندي إلى حفل زفافه

03:59 ص السبت 16 أغسطس 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (1)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (2)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (3)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (4)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (5)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (6)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (7)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (8)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (9)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (10)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (11)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (12)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

احتفل البطل الأولمبي أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث والمتوج بذهبية دورة ألعاب باريس الأخيرة، بحفل زفافه على زميله مريم عامر في أحد الفنادق الكبرى بمدينة العلمين.

حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر

ونشر الجندي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات مقطع من دخوله الحفل بسيارة صغيرة من اللون "مينت جرين" هو اللون الذي ارتداه اصدقاؤه.

وعلق أحد اصدقائه على فيديو دخوله:"هكذا يدخّل لاعبين الأولمبياد الحفل".

والجدير بالذكر أن أحمد الجندي ومريم عامر احتفلا بعقد قرانهما شهر أبريل الماضي، في حفل شهد حضور وزير الشباب والرياضة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر أحمد الجندي أولمبياد مريم عامر صور فرح أحمد الجندي ومريم عامر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان