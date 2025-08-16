كتب- نهى خورشيد:

احتفل البطل الأولمبي أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث والمتوج بذهبية دورة ألعاب باريس الأخيرة، بحفل زفافه على زميله مريم عامر في أحد الفنادق الكبرى بمدينة العلمين.

حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر

ونشر الجندي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات مقطع من دخوله الحفل بسيارة صغيرة من اللون "مينت جرين" هو اللون الذي ارتداه اصدقاؤه.

وعلق أحد اصدقائه على فيديو دخوله:"هكذا يدخّل لاعبين الأولمبياد الحفل".

والجدير بالذكر أن أحمد الجندي ومريم عامر احتفلا بعقد قرانهما شهر أبريل الماضي، في حفل شهد حضور وزير الشباب والرياضة.