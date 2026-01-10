زوجة محمد النني الثانية تحتفل بتأهل المغرب لنصف نهائي أمم أفريقيا

احتفت البلوجر المغربية حنان، زوجة نجم وسط منتخب مصر والجزيرة الإماراتي محمد النني، بتأهل منتخب بلادها المغرب، إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ونشرت حنان عبر حسابها الرسمي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور، للاعبي المنتخب المغربي للاحتفال بالفوز باللقاء.

كما نشرت زوجة نجم وسط منتخب مصر، صورة لعائلة مغربية تتابع مباراة المغرب والكاميرون بشغف، في إشارة إلى الحرص على دعم منتخب أسود الأطلس من الجميع في البطولة.

وكان منتخب المغرب، تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره الكاميروني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات ربع نهائي أمم أفريقيا.

وينتظر المنتخب المغربي في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، الفائز من مباراة نيجيريا والجزائر، المقرر إقامتها اليوم في تمام السادسة مساءً.

