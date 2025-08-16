5 صور لابنة مدرب حراس الأهلي السابق من مباراة الفريق ضد فاركو بالدوري

كتب - يوسف محمد:

احتفت إليسا ميشيل يانكون ابنة مدرب حراس النادي الأهلي السابق ميشيل يانكون، بفوز المارد الأحمر أمس على حساب فاركو، برباعية في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ونجح الأهلي أمس، في تحقيق فوزا كبيرا على حساب فريق فاركو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد فقط، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري.

ونشرت إليسا مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من مدرجات ستاد "القاهرة"، الذي استضاف مباراة الأهلي وفاركو.

وكتب يانكون على "إنستجرام، تعليقا على حضورها مباراة الأهلي وفاركو بالدوري: "من الجيد جدا أن أعود، الأهلي فوق الجميع".

وتمكن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، من تحقيق فوزه الأول مع المارد الأحمر منذ توليه القيادة الفنية للفريق، في مايو الماضي.

وقاد ريبيرو المارد الأحمر في 5 مباريات رسمية حتى الآن، تمكن خلالهم من تسجيل الفوز في مباراة وحيدة وتعادل في ثلاثة مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة.

