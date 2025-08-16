"من بطلة جوت لـ مكالمة نجل السقا".. علاقة محمد صلاح بالفن

كتبت-هند عواد:

ارتبط اسم المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بالفنان الشاب ياسين أحمد السقا، خلال الساعات الماضية، إذا خرج الأخير وتحدث عن علاقتهما.

وقال ياسين في لقاء على راديو "إنرجي": "روحت سفرية كامب كنت أنا وكام واحد من صحابي ولعبنا مع بعض وساعتها اتعرفت على صلاح (وقت تشيلسي) وأخذت رقمه كان لسه في بدايته، كنت ساعتها بلعب وبحب الكورة، وكنا بنتكلم على انستجرام، وهو كلمني لما كان في معسكر مع المنتخب وقتها كان تصوير مسلسل ولد الغلابة لوالده أحمد السقا".

وأضاف: "لقيت رقم غير معروف بيكلمني، رديت وقلت ألو.. مين معايا؟، قال لي: أنت مش عارفني؟، قلت له: لا مش عارفك، كنت فاكر حد بيهزر، بعدين قالي أنا محمد صلاح، قومت من على الكرسي و فجأة اتخضيت".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم محمد صلاح بالفن، إذ كشفت الفنان السورية كندة علوش، تلقيها دعما من صلاح، بعد إصابتها بسرطان الثدي.

وقال في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي: "محمد صلاح اتصل بزوجي عمرو يوسف وعبر له عن دعمه ومساندته لي في المحنة الصحية التي تمر بها، كما قال إنه يرغب في استقبالنا بمنزله في لندن، لمتابعة حالتي الصحية".

كما سبق وظهر محمد صلاح مع عدد من الفنانات في العديد من المناسبات، بينهم المطربة شيرين عبد الوهاب، بطلة مسلسل Game of Thrones "جوت" إيمليا كلارك، يسرا، اللبنانية جيسي عبدو، وأمنية خليل.