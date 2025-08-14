مباريات الأمس
زوجة محمد عواد تحتفل بانضمامها إلى إذاعة نادي الزمالك

06:19 ص الخميس 14 أغسطس 2025
background

احتفلت حنين خالد زوجة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، بانضمامها إلى فريق المذيعين في إذاعة نادي الزمالك، المقرر انطلاقها في الفترة المقبلة.

وأعادت حنين خالد، نشر فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال عمل الإعلان الترويجي الخاص بالإعلان عن إذاعة نادي الزمالك.

ويستعد نادي الزمالك لإطلاق إذاعته الخاصة "صوت الزمالك"، خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة لتعزيز تواصل النادي مع جماهيره في مصر وخارجها.

وتضم إذاعة نادي الزمالك عدد من المذيعين ومن بينهم حنين خالد زوجة محمد عواد، بجانب نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة الفارس الأبيض، بالإضافة إلى أحمد دويدار لاعب الفارس الأبيض السابق.

حنين زوجة محمد عواد محمد عواد نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك
