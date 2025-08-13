كتب - يوسف محمد:

خطف إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، الأنظار إليه خلال الساعات الماضية، بعدما حرص على زيارة ابنة أحد عمال نادي الزمالك في المستشفى، بعد إجرائها عملية جراحية.

وحرص عاشور على التوجه إلى أحد مستشفيات القاهرة، التي كانت تتواجد بها ابنة رأفت سليم، الذي يعد أقدم عمال نادي الزمالك.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن ما يثار خلال الساعات الماضية، بشأن تحمل عاشور تكاليف علاج ابنة عامل الزمالك، غير صحيح".

وأضاف: "زيارة عاشور لابنة رأفت سليم عامل الزمالك كانت للدعم المعنوي فقط ولم يتحمل أي تكاليف خاصة بالعلاج كما نشر في الساعات الماضية".

وكان إمام عاشور غاب عن مباراة النادي الأهلي أمام مودرن سبورت، في افتتاح مباريات الفريق، ببطولة الدوري المصري، لعدم شفائه من إصابة كسر عظمة الترقوة التي تعرض لها، في مونديال الأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

