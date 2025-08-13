مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

- -
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

- -
19:30

الكاميرون

كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

المغرب - الشباب

جميع المباريات

إعلان

"يتعلق بمرض ابنته".. موقف إنساني من إمام عاشور تجاه أقدم عامل بنادي الزمالك

02:57 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يساند لاعبي الأهلى أمام بالميراس
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور (4)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور (3)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

خطف إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، الأنظار إليه خلال الساعات الماضية، بعدما حرص على زيارة ابنة أحد عمال نادي الزمالك في المستشفى، بعد إجرائها عملية جراحية.

وحرص عاشور على التوجه إلى أحد مستشفيات القاهرة، التي كانت تتواجد بها ابنة رأفت سليم، الذي يعد أقدم عمال نادي الزمالك.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن ما يثار خلال الساعات الماضية، بشأن تحمل عاشور تكاليف علاج ابنة عامل الزمالك، غير صحيح".

وأضاف: "زيارة عاشور لابنة رأفت سليم عامل الزمالك كانت للدعم المعنوي فقط ولم يتحمل أي تكاليف خاصة بالعلاج كما نشر في الساعات الماضية".

وكان إمام عاشور غاب عن مباراة النادي الأهلي أمام مودرن سبورت، في افتتاح مباريات الفريق، ببطولة الدوري المصري، لعدم شفائه من إصابة كسر عظمة الترقوة التي تعرض لها، في مونديال الأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

أقرأ أيضًا:
"خيبة أمل".. دوناروما يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان برسالة مؤثرة

موعد مباراة منتخب مصر للشباب ضد إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم لكرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور ابنة عامل نادي الزمالك النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان