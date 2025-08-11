"قصص متفوتكش".. الجيش الإسرائيلي يرد على صلاح.. والأهلي يشكو الزمالك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث رد الجيش الإسرائيلي على محمد صلاح بعد التساؤل عن سبب ومكان وموعد استشهاد سليمان العبد لاعب منتخب فلسطين، بينما هاجم أبو تريكة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

الأهلي يتقدم بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور تقدم النادي الأهلي بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك بسبب سب زيزو في مباراتهم ضد سيراميكا كليوباترا

من تغريدة الاتحاد الأوروبي إلى رد الجيش الإسرائيلي.. قصة تضامن صلاح مع "بيليه فلسطين"

شهدت الساعات الماضية جدل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد رد محمد صلاح على تغريدة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"

بمشاركة صلاح وميسي.. نجيب ساويرس يعلق على إعلان ترويجي متداول لافتتاح المتحف المصرى

علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على مقطع فيديو متداول يتعلق بالإعلان الترويجي لافتتاح المتحف المصري الكبير والذي ظهر فيه محمد صلاح وليونيل ميسي

نجم ليفربول يهاجم جماهير كريستال بعد خسارة بطولة الدرع الخيرية.. ما القصة؟

أعرب فيرجيل فان دايك قائد ليفربول عن خيبة أمله بعد أن قاطع عدد من جماهير كريستال بالاس دقيقة الصمت على ديوجو جوتا وأندريه سيلفا قبل مباراة الدرع الخيرية أمس الأحد في ويمبلي

"إبادة لايف".. هجوم ناري من أبو تريكة على الاتحادين الأوروبي والدولي تجاه ما يحدث في غزة

وجه نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، هجوما قويا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي، بسبب ما يتعرض له الرياضيون الفلسطينيون في غزة من إبادات جماعية، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي

10 صور لاحتفال زوجة مروان عطية بافتتاح مشروعه الخاص

احتفلت سلمى صقر زوجة نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر مروان عطية، بافتتاح مشروعه الجديد، الذي افتتحه أمس الأحد الموافق 10 أغسطس الجاري

والدته بكت بسببه ووالده لعب للزمالك.. 19 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة أحمد حسام ميدو

حينما نتحدث عن لاعب مصر عالمي قبل محمد صلاح، لا نجد أفضل من أحمد حسام ميدو لطرح اسمه، فهو اللاعب الذي صال وجال في الملاعب الأوروبية حينما كان لا يتخطى ال 20 عاما، في الوقت الذي كان أغلب لاعبي مصر يفضلون البقاء داخل الدوري المصري

شراكة مع حازم إمام وزوجته مساهمة.. أبرز المعلومات عن ثروة أحمد حسام ميدو

تحدث نجم نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو عن بعض تفاصيل ثروته، وذلك في لقاء تلفزيوني على شاشة قناة الحياة مع الإعلامية راغدة شلهوب عام 2017

"بحضور نجوم الأهلي".. 10 صور من احتفال مروان عطية بافتتاح مشروعه الخاص

احتفل مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس الأحد الموافق 10 أغسطس الجاري، بافتتاح مشروعه الخاص وهو معرض للسيارات

زوجة أحمد الجندي تحتفل بمرور عام على تتويجه بالميدالية الذهبية بأولمبياد باريس

احتفلت مريم عامر زوجة البطل الأولمبي المصري أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث، بمرور على على تتويجه بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024